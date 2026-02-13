Мужчинам добавили новый анализ после 45 лет: как изменится прохождение диспансеризации

В России действует расширенная программа бесплатного медицинского обследования в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Пройти диспансеризацию по полису ОМС можно в поликлиниках всех регионов, включая Татарстан, где продолжается обновление диагностического оборудования, пишет rusamara .

Периодичность визитов зависит от возраста. Граждане младше сорока лет имеют право на осмотр раз в три года. Люди старше сорока проходят обследование ежегодно. В текущем году приглашаются рожденные в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годах, а также все граждане, перешагнувшие сорокалетний рубеж.

Запись осуществляется дистанционно через портал «Госуслуги» либо по телефону регистратуры. Работающим россиянам гарантирован оплачиваемый день для прохождения врачей. Работодатель не вправе удерживать заработную плату или требовать отрабатывать это время.

Программа этого года пополнилась анализами для оценки репродуктивной функции. Женщинам доступен тест на вирус папилломы человека. Мужчины после сорока пяти лет сдают анализ на простат-специфический антиген. Нововведение нацелено на обнаружение онкологических процессов до появления жалоб.

Медики настаивают, что опираться лишь на самочувствие опасно. Гипертония, диабет и злокачественные образования долгое время себя не проявляют. Регулярный скрининг остается единственным достоверным методом ранней диагностики.

Эффективность профилактических мер подтверждает статистика: у семидесяти процентов пациентов, явившихся на осмотр, фиксируется минимум один фактор риска. Диспансеризация превращается в базовый механизм сохранения работоспособности и качества жизни на долгие годы.

Ранее сообщалось, что ИИ перепутал обычных пользователей с санкционными лицами.