Мужчине, чья девушка отказалась от секса до свадьбы, дали советы

28-летний мужчина столкнулся с серьезной, по его мнению, проблемой в отношениях: его 26-летняя девушка отказалась от секса на протяжении последних шести месяцев, хотя до этого пара была вместе 4,5 года. Своей историей молодой человек поделился на платформе Reddit.

Мужчина рассказал, что после интимной близости его возлюбленная, по ее утверждению, чувствует себя эмоционально плохо. По этой причине она приняла решение воздерживаться от этого до свадьбы.

Молодой человек, со своей стороны, уважает ее границы и не хочет оказывать давление. Однако для него секс и физическая близость очень важны, и их отсутствие вызывает у него чувства разочарования, одиночества и ненужности.

Ситуацию усложняет и то, что у пары пока нет стабильной работы, и свадьба, по их расчетам, может состояться лишь через несколько лет.

Пользователи Сети, к которым он обратился за советом, предложили несколько путей решения. Главной рекомендацией стал откровенный и спокойный разговор, в котором нужно честно обсудить чувства друг друга и возможные компромиссы.

Мужчине также посоветовали решить для себя принципиальный вопрос: готов ли он жить без секса такой долгий срок в ожидании брака.

В комментариях также описали и разные версии поведения девушки. Некоторые предположили, что она может использовать отказ от секса как инструмент давления, чтобы ускорить предложение о замужестве. Другие считают, что ей может быть просто неинтересен секс с этим партнером.

Отдельно пользователи отметили, что надеяться на автоматическое изменение ситуации после свадьбы — рискованно, и если проблемы есть сейчас, то в браке они могут только усугубиться, а расстаться будет сложнее.

