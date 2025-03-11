Телеведущий Соловьев помог россиянину восстановить дом после атаки БПЛА ВСУ

Мужчине, смотревшему во время налета украинских беспилотников программу Владимира Соловьева, при содействии телеведущего оперативно починили дом, получивший повреждения в результате атаки БПЛА, сообщил телеграм-канал Baza.

По имеющимся у телеграм-канала данным, ночью 6 марта в жилой дом в поселке Опыт в Воронежской области попал украинский беспилотник. В этот момент в помещении находилась сожительница пенсионера, которой чудом удалось избежать серьезных травм и ранений. Незадолго до атаки мужчина, страдавший от бессонницы, отправился в гараж, чтобы заняться конструированием и послушать программу Владимира Соловьева.

По словам владельца дома, после атаки беспилотника, в результате которого дом получил повреждения, ему позвонили представители команды Соловьева и предложили помощь с восстановлением жилища. Сотрудники редакции телеведущего в инициативном порядке обратились в местную администрацию с просьбой о срочном ремонте. Отмечается, что всего через четыре дня после инцидента дом был полностью восстановлен.

Владелец дома также упомянул, что сын его сожительницы является майором медицинской службы и служит в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Пенсионер попросил передать военному медику гуманитарные грузы. Команда телеведущего помогла и в этом — скоординировала доставку с подразделением сына.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина вышел «поохотиться» на дроны и сбил украинский БПЛА из ружья.