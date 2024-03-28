Мужчину из Калининграда отправили в колонию за дискредитацию ВС России

Было установлено, что житель Калининграда распространял в соцсетях комментарии, изображения и видео, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Он использовал разные профили в Сети, на русском и на польском языках. Среди прочего, пользователь использовал оскорбительные выражения в адрес русской нации. Он также размещал комментарии и неправомерные посты в группе, где 356 тысяч человек.

Сам подсудимый свою вину не признал: он отрицает злой умысел и попытку дискредитации ВС РФ. Тем не менее, в суде признали мужчину виновным. Его приговорил к двум годам колонии общего режима. Этот же срок ему запрещено администрировать веб-сайты и группы, и вообще заниматься схожей интернет-деятельностью.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров удалил тысячи аккаунтов, которые попались на распространении призывов к терроризму.