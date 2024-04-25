Мужчину, который пытался поджечь себя в самолете в Сочи, арестовали

Районный суд в Адлере заключил под стражу мужчину, который пытался поджечь себя и взорвать самолет в сочинском аэропорту. Об этом сообщает вечером в четверг, 25 апреля, пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд в Адлере удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу жителя Москвы, который обвиняется по части 2 статьи 207 УК РФ. Арест продлится два месяца, добавили в пресс-службе.

Напомним, что видео с инцидентом появилось совсем недавно: мужчина зашел в самолет без пассажиров, дал команду всем лежать, а потом расстегнул штаны и попытался поджечь сумку. Как только к нему подошел бортпроводник, тот кинулся в драку и стал кричать, что он себя поджигает, пытаясь включить зажигалку. При этом, обвиняемый говорил и о том, что в сумке у него тротил, и он всех собирается взорвать.