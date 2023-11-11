Мужчину, оказавшего первую помощь провалившейся накануне под мост женщине, наградили в Подольске

Сегодня исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил благодарность и часы с символикой округа Василию Бурлакову, оказавшего первую помощь женщине, провалившейся накануне под мост.

Отмечается, что тридцатидвухлетний мужчина одним из первых помог женщине выбраться из покореженной машины после обрушения федерального моста. В благодарности говорится, что награду ему выдали за проявленное мужество и отвагу при спасении человеческой жизни, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию.

Напоминаем, что происшествие на мосту автодороги «Кутьино-Дубровицы» под Подольском произошло накануне. По словам Бурлакова, он возвращался из деревни Булатово, куда отвозил цемент на большегрузе. Ехал обратно уже пустым по мосту и услышал грохот. Сразу вызвал экстренные службы.

Вместе с другим очевидцем они помогли женщине, которая пожаловалась на боль в груди и в ноге. Пока другой спаситель держал дверь, Бурлаков на плечах вытащил пострадавшую. Затем приехали ее сын и скорая помощь, которая увезла женщину в больницу.

Жена Бурлакова узнала о происшедшем в соцсетях и сразу же связалась с мужем. Она же сообщила о поступке мужа его матери, которая живет в Орле.

«Мне позвонила из Орла мама. Похвалила и сказала, что правильно воспитала сына. Когда вечером вернулся домой, семилетний сын встретил меня с большой нарисованной золотой медалью с номером один. Сказал: это тебе, папа, ты молодец!», — поделился Бурлаков.

Героем себя Бурлаков не считает. Уверен, что на его месте так должен поступать каждый.