Мужчину ударили ножом на Патриарших прудах в центре Москвы

По словам очевидцев, между несколькими мужчинами возник конфликт на бытовой почве. Внезапно один из них достал нож и ударил им в живот противнику. После чего скрылся с места преступления. На улице было много прохожих, они вызвали на место врачей и полицию.

«Свидетели также рассказали, что раненому помогли бойцы Вагаб Вагабов и Сослан Асбаров — они оказались рядом и вызвали медиков», - приводится в публикации.

В настоящее время на месте работают правоохранители. Выясняются все подробности произошедшего. Мужчина с ножевым ранением экстренно госпитализирован на скорой.