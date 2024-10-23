Мужчину, угрожавшего отрезать учительнице язык, отправили в колонию

Жителя Челябинска признали виновным в том, что он угрожал педагогу причинением тяжкого вреда здоровью. Мировой судья назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на десять месяцев, сообщает ТАСС.

Кроме того, ему запрещен доступ в детские учреждения.

20 сентября стало известно, что в одну из школ Металлургического района Челябинска пришел отец ученика. Он стал угрожать учительнице и оскорблять ее. После скандала у педагога резко ухудшилось состояние здоровья. Ее госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что доведший до инсульта учительницу в Челябинске цыган умудрился нахамить самому сильному человеку в России.