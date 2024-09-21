Доведший до инсульта учительницу в Челябинске цыган умудрился нахамить самому сильному человеку в России

Печально известный цыган Руслан Панченков, что в минувший четверг, 19 сентября, оскорбил с применением многочисленной ненормативной лексики учительницу в школе № 71 Челябинска, устроил конфликт с челябинским силачом Эльбрусом Нигматуллиным, признанным ранее самым сильным человеком в России.

Как поведал Нигматуллин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», перепалка произошла в одном из фитнес-клубов Челябинска около полугода назад.

«В Челябинске вызвал большой резонанс случай, когда мужчина угрожал отрезать язык учительнице. И сегодня, просматривая новостные ленты, я увидел лицо этого человека и вспомнил его. Примерно полгода назад в раздевалке одного из фитнес-центров Металлургического района города Челябинска у меня с ним случился конфликт», — написал силач.

Как отметил он, Панченков подошел к нему и со словами «Я тебя узнал» предложил сфотографироваться. Получив отказ, он внезапно повел себя агрессивно, стал грубить, хамить, и чуть было не дошло до драки. Если бы не сдержанность Нигматуллина, то дело бы закончилось плохо.

«Я себя тогда сдержал и ушел в зал, посчитав, что в случае драки меня могут сделать виновным. Если человек меня не побоялся, то что говорить про его манеру общения с женщинами и учителями», — подытожил спортсмен.

Напомним, инцидент произошел в школе № 71 Челябинска, где Руслан Панченко, оскорбившись тем, что учитель попросила его ребенка говорить на русском языке, оскорбил ее матерно и угрожал отрезать ей язык. Женщина слегла в больницу с инсультом. Ее обидчик был арестован и отправлен судом отбывать 14 суток административного ареста. СК РФ рассматривает вопрос возбуждения против него уголовного дела по нескольким статьям УК.