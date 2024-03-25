Мужчину задержали в аэропорту «Пулково» после резких высказываний о теракте в «Крокусе»

Мужчина из Санкт-Петербурга оставил неоднозначные посты в соцсетях о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Позже он хотел вылететь из России, но его задержали в аэропорту. По данным «Фонтанки», задержанный — муж гендиректора «Новой Голландии».

Изначально было известно, что топ-менеджер «Новой Голландии» покинула пост, объяснив это чудовищными и бесчеловечными высказываниями супруга. Она принесла извинения и отметила, что соболезнует семьям погибших и пострадавших в теракте.

Недавно мужа гендиректора задержали в петербургском аэропорту, как полагают, при попытке уехать из России в Армению.

В постах мужчина возмущался, что теракт не произошел на одном из центральных государственных объектов. Это вызвало недоумение у многих в Сети.

Ранее сообщалось, что женщина пошутила в Шереметьево о бомбе в рюкзаке перед вылетом и была задержана.