«Мужчины хотят не просто чуда, а высокую зарплату». Дед Мороз рассказал о новогодних желаниях россиян
Фото: [Автопоезд Деда Мороза везет в Москву главную елку страны/Медиасток.рф]
Какие подарки фигурируют в мужских новогодних письмах чаще всего? По данным опроса, который провел Всероссийский Дед Мороз, в топе желаний россиян сильного пола — не традиционные свитера или гаджеты, а карьерные достижения и рост благосостояния.
В интервью РИА Новости новогодний волшебник отметил, что мужчины в первую очередь просят повышения зарплаты и профессионального успеха. Еще одним популярным пунктом в списке стал личный транспорт — автомобиль.
Любопытно, что тема патриотичного празднования также остается актуальной. До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя, как встретить Новый год настоящему патриоту, предложил обратиться к «советской классике». Этот проверенный временем формат, по его мнению, включает в себя салат «Оливье», просмотр легендарной комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» и обращение главы государства.
