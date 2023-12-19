Мужчины избили ветерана СВО с инвалидностью в Петербурге, называя «русской свиньей»

По предварительным данным, 40-летний участник СВО гулял с супругой по Биржевому переулку. В какой-то момент пара увидела автохама: он припарковал Lexus поперек тротуара. Ветеран сделал замечание водителю и его товарищам в салоне, но те в итоге начали конфликт. Незнакомцы вышли из транспорта и набросились на прохожего.

Супруга пыталась оттащить агрессоров от мужа, но упала и ободрала колени. Самого ветерана били руками и ногами, в том числе и по месту отсутствующей конечности и голове.

«Ты — русская свинья!» Они это говорили во время избиения. Они были нерусские внешне. Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило», — рассказал пострадавший Regnum.

Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии. Всего в отделение уехали три человека. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.