В Пушкинском наполовину завершили капремонт Образовательного комплекса

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 55 человек. Они завершают демонтажные работы, занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций и не только.

Школу построили в 1957 году, ее площадь составляет более 3,7 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях и так далее. Открыть учреждение планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.