В Пушкинском наполовину завершили капремонт Образовательного комплекса
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Кольцовской, 2 Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Образовательного комплекса № 7, строительная готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 55 человек. Они завершают демонтажные работы, занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций и не только.
Школу построили в 1957 году, ее площадь составляет более 3,7 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещениях и так далее. Открыть учреждение планируют к началу нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.