В городском округе Воскресенск сносят аварийный жилой дом

В деревне Золотово городского округа Воскресенск приступили к демонтажу аварийного жилого дома №1 на улице Фабричной. Об этом сообщила пресс‐служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное деревянное здание, возведенное в 1929 году, расположено в окружении малоэтажной застройки. Его общая площадь составляет чуть более 300 кв. м. За долгие десятилетия эксплуатации дом постепенно ветшал: конструкции износились, инженерные системы устарели, а несущие элементы утратили необходимую прочность. В итоге здание признали аварийным: оно перестало отвечать требованиям безопасности и уже не могло служить жильем.

Решение о сносе приняли в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области». Прежде чем приступить к демонтажу, власти обеспечили переселение жильцов: 8 семей, проживавших в доме, получили новое комфортное жилье. После завершения расселения строение внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Сейчас на месте ведутся работы по демонтажу здания. Завершить снос планируют до конца текущего месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.