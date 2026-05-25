С начала года в «Мострансавто» состоялось 28 антитеррористических тренировок

С начала 2026 года АО «Мострансавто» существенно усилило меры транспортной безопасности: на объектах предприятия успешно проведено 28 тренировок по антитеррористической защищенности. Учения охватили всю инфраструктуру компании — от автовокзалов и автостанций до производственных баз и подвижного состава. Об этом проинформировало Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Каждое учебное мероприятие строится по продуманной схеме и сочетает теоретическую и практическую составляющие. На первом этапе участники углубляют понимание нормативных требований, разбирают типовые сценарии угроз и уточняют порядок взаимодействия между разными службами. Специалисты освежают знания о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов, алгоритмах оповещения и принципах эвакуации.

Затем наступает черед практики: персонал применяет полученные знания в условиях, максимально приближенных к реальным. После завершения упражнения эксперты детально анализируют действия участников: выделяют успешные решения, разбирают допущенные ошибки и формулируют рекомендации по совершенствованию тактики реагирования.

В тренировках задействованы не только сотрудники всех филиалов «Мострансавто», но и представители смежных структур: правоохранительных органов, экстренных служб, охранных предприятий, а также администрации городских округов. Такой многоуровневый подход создает единую систему координации — когда каждая служба четко понимает свою роль в общей схеме реагирования на угрозы.

