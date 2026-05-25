В России стартует конкурс «Вместе против коррупции!» под эгидой Генпрокуратуры

В 2026 году стартовал международный конкурс антикоррупционной рекламы для молодых участников. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.



В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации дала старт международному молодежному конкурсу социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Проект нацелен на вовлечение молодых людей в обсуждение и противодействие коррупции с помощью креативных форм самовыражения.

Прием конкурсных материалов открыт с 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участникам необходимо представить работы, посвященные теме противодействия коррупции, в формате плакатов, рисунков или видеороликов. Отправка заявок осуществляется через официальный сайт конкурса.

Состязание проходит в трех номинациях, где выберут лучшие плакаты, художественные работы и видеопроекты. К участию допускаются молодые люди, разделенные на две возрастные группы: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы сообщили, что условия участия опубликованы на официальной платформе конкурса и переведены на все официальные языки ООН, чтобы обеспечить возможность участия представителей разных стран. Итоги конкурса планируется подвести ко Дню борьбы с коррупцией на международном уровне.