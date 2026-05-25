Пластический хирург Гауэр считает, что изменения во внешности Траволты связаны с пластикой

Голливудский актер Джон Траволта, которому в феврале исполнилось 72 года, снова стал объектом обсуждения в светских хрониках и медицинских кругах. На свежих фотографиях звезды «Криминального чтива» поклонники заметили разительные перемены.

Пластические хирурги, изучившие снимки, пришли к выводу: актер сделал качественную круговую подтяжку лица с проработкой глубоких слоев кожи.

Одним из экспертов, которые уверены в пластике, стала Любовь Гауэр. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, что у Траволты улучшился овал лица, появился четкий подбородок, бесследно исчезли брыли и носогубные складки. Более того, по словам хирурга, у Джона пропала рыхлость и отечность, которые часто выдают возраст.

«Такие изменения практически невозможны без хирургического вмешательства. Это говорит о качественно выполненной подтяжке лица, при которой врач работал не только с кожей, но и с более глубокими слоями, чтобы результат был естественным и долговременным», — объяснила эксперт.

Гауэр также обратила внимание на мочки ушей — они стали более собранными и плотными, что, по ее мнению, говорит о высоком профессионализме хирурга. Борода, которую Траволта в последнее время активно носит, вероятно, маскирует небольшие послеоперационные рубцы в области висков и за ушами.

Особого внимания заслуживает работа с зоной вокруг глаз. По словам эксперта, взгляд актера стал более открытым и ясным. Также исчезли жировые мешки под глазами, но при этом врачи сохранили индивидуальную анатомию: легкое нависание верхнего века и естественную складку под глазом остались.

При улыбке Траволта выглядит абсолютно естественно, без эффекта восковой маски — главная проблема многих пластических операций, когда ткани перетягивают слишком сильно.

«При улыбке у него по-прежнему сохраняется естественная мимика, нет эффекта „застывшей маски“, что свидетельствует о высоком мастерстве врача», — добавила хирург.

Она отметила, что эстетическая медицина для мужчин сейчас переживает настоящий расцвет. Сильный пол все чаще понимает важность ухоженного вида для имиджа, успеха и уверенности в себе. Главное правило мужской пластики — не переборщить, сохранить харизму и брутальность.

