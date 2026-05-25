В Серпухове реконструировали подстанцию для подключения школы к электроснабжению
Фото: [Мособлэнерго]
В Серпухове реконструировали распределительное устройство в трансформаторной подстанции, чтобы подключить школу № 19 им. Романа Катасонова к электроснабжению. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Работы провели специалисты «Мособлэнерго». Они заменили два рубильника старого образца на новые с улучшенными техническими характеристиками. В результате была обеспечена мощность 230 кВт по второй категории надежности. Помимо этого, установили новый прибор учета электроэнергии.
«Реконструкция распределительного устройства в Серпухове позволила обеспечить школу стабильным электроснабжением по второй категории надежности. Это значит, что современное оборудование для обучения детей будет работать без сбоев, а риск технологических нарушений в сетях сведен к минимуму», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.
