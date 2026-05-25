В Серпухове реконструировали подстанцию для подключения школы к электроснабжению

«Реконструкция распределительного устройства в Серпухове позволила обеспечить школу стабильным электроснабжением по второй категории надежности. Это значит, что современное оборудование для обучения детей будет работать без сбоев, а риск технологических нарушений в сетях сведен к минимуму», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.