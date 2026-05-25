Специалисты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» опросили 10 тысяч граждан России и выяснили, какую сумму жители Подмосковья ежемесячно готовы отдавать за услуги персонального фитнес-наставника. Результатами исследования поделился REGIONS. Выяснилось, что средний показатель по региону достигает 11,4 тыс. руб.

Подавляющее большинство участников анкетирования в той или иной мере допускают для себя работу с тренером. Категорически отказались от такой возможности лишь 26% респондентов.

Какие задачи они ставят перед собой? Самой популярной причиной для обращения к специалисту (44% голосов) названо сохранение текущей физической формы. Желание избавиться от лишних килограммов привело бы к тренеру 30% опрошенных. Еще 20% респондентов заинтересованы в увеличении мышечной массы. А 13% участников нуждаются в восстановлении после травм или в оздоровительных программах.

Как распределились финансовые предпочтения среди тех, кто не исключает для себя работу с персональным наставником?

Пятая часть этой группы (21%) рассчитывает укладываться в сумму до 3 тыс. руб. ежемесячно. Четверть опрошенных (25%) готова тратить от 3 до 7 тыс. руб. Вариант с бюджетом от 7 до 15 тыс. руб. рассматривают 17% респондентов. От 15 до 30 тыс. руб. планируют выделять 12% участников. Диапазон от 30 до 50 тыс. руб. по силам 6%. И лишь 5% опрошенных могут позволить себе тратить на фитнес-тренера более 50 тыс. руб. в месяц. Есть и те, кто принципиально не против занятий со специалистом, но прямо сейчас не имеет возможности закладывать на это средства в бюджет, — таких набралось 14%. Итоговый средний чек, согласно данным опроса, составил примерно 11,4 тыс. руб. в месяц.

Доходы тренеров в Подмосковье увеличились на 22%

Параллельно с повышением интереса к персональным тренировкам растет и потребность в квалифицированных кадрах в фитнес-сфере, подчеркивают эксперты. Специалисты «Авито Работы» проанализировали, как менялись зарплатные предложения для наставников в первые четыре месяца 2026-го по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года.

Самый заметный скачок средних зарплат зафиксирован в столице: за год показатель подскочил на 52%, достигнув в среднем 64,6 тыс. руб. в месяц. Серебряным призером стала Московская область — здесь предлагаемый доход вырос на 22% год к году, до 49,3 тыс. руб. Третью строчку занял Крым с ростом на 20% (показатель поднялся до 47,6 тыс. руб. в месяц).

Аналитики уточняют, что средние цифры рассчитывались на основе зарплатных вилок, указанных в вакансиях на платформе. Реальный заработок тренера может заметно отличаться в зависимости от региона проживания, накопленного опыта, уровня квалификации и формата занятости — многие специалисты в этой сфере трудятся посменно или по гибкому графику.

«Сегодня фитнес-индустрия продолжает активно развиваться: россияне все чаще инвестируют в здоровье и спортивный образ жизни, а работодатели — конкурируют за квалифицированных специалистов. На этом фоне растет не только уровень предлагаемых зарплат, но и интерес соискателей к профессии. Так, по России соискательская активность в тренерской деятельности увеличилась на 9% год к году», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Помимо этого, эксперт добавил, что в Центральном федеральном округе средняя зарплата, которую готовы предлагать тренерам, поднялась на 22% — до 48,3 тыс. руб. в месяц. Такую динамику, по его мнению, можно объяснить несколькими факторами. С одной стороны, активно расширяется сеть фитнес-клубов. С другой — растет популярность индивидуальных занятий. Кроме того, все больше клиентов ищут специалистов, которые способны предложить персональный подход и создать комфортные условия для тренировок.

Для большинства клиентов реклама становится решающим фактором при выборе тренера

Согласно результатам опроса, интернет-реклама играет значимую роль для большинства потенциальных клиентов фитнес-услуг. У 16% участников анкетирования она входит в число главных аргументов при принятии решения. Еще 21% респондентов принимают во внимание онлайн-рекламу, но итоговый выбор делают на основе других критериев. 23% опрошенных время от времени обращают внимание на рекламные сообщения. В итоге, как подсчитали аналитики, интернет-реклама в той или иной мере воздействует на выбор наставника у 61% респондентов, которые в принципе допускают для себя занятия со специалистом.

Каждый пятый опрошенный (23%) заявил, что именно объявления на сайтах с вакансиями и услугами подталкивают их к решению нанять фитнес-тренера.

«Выбор фитнес-тренера зависит не только от цены, но и от того, насколько человек доверяет специалисту — даже до первой тренировки. Потенциальному клиенту важно быстро понять, с каким запросом работает тренер, какой у него опыт, формат занятий и насколько подход совпадает с личными целями», — комментирует Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

По его утверждению, онлайн-реклама помогает потенциальным клиентам сделать первый шаг в сторону выбора. В общей сложности 63% россиян, готовых заниматься с персональным наставником, так или иначе ориентируются на рекламные предложения. В связи с этим специалистам фитнес-индустрии крайне важно выделяться именно на тех площадках, где целевая аудитория уже занимается поиском решений под свои задачи.

