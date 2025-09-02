Мужчины подорвались на минном поле в приграничье российского региона

Двое мужчин погибли в результате подрыва на мине в приграничной зоне Курской области. Инцидент произошел вблизи Рыльского района, где до сих пор сохраняется опасность из-за неразорвавшихся боеприпасов. Об этом также сообщил РБК , приводя слова врио губернатора региона.

В приграничной зоне Курской области произошла трагическая гибель двух местных жителей. Мужчины подорвались на неразорвавшихся боеприпасах в районе Рыльска, из-за чего оба скончались на месте происшествия.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн подтвердил факт инцидента и выразил соболезнования семьям погибших. Он обратил внимание на сохраняющуюся опасность в приграничных территориях, где остаются необезвреженные взрывные устройства.

Ранее под Калининградом обезвредили 50-килограммовую авиабомбу, пролежавшую в земле 80 лет.