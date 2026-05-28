Мужчины вдруг обогнали женщин: кто и зачем бросился изучать родословную в 2026 году

Интерес к изучению семейной истории набирает популярность среди молодых россиян. По данным аналитиков Yota, основанным на обезличенной статистике абонентов, пользователи все активнее ищут сведения о предках не только в архивах, но и с помощью ДНК-тестов. Примечательно, что в 2026 году поисками родословной чаще стали заниматься мужчины — их доля достигла 52 процентов.

Основной костяк аудитории генеалогических сервисов составляют люди в возрасте от 26 до 45 лет — на них приходится более половины всего трафика. Заметную активность проявляют также пользователи 46–55 лет (20 процентов) и россияне старше 56 лет (18 процентов). Однако самый резкий скачок интереса продемонстрировала молодежь 14–20 лет: в 2026 году объем трафика в этой возрастной группе вырос в семь раз. Для сравнения, у категории 46–55 лет показатель увеличился лишь вдвое.

Доля мужчин год от года растет — плюс два процентных пункта за год. Наибольший прирост зафиксирован среди юношей 14–25 лет (с 11 до 13 процентов) и мужчин старше 56 лет (с 13 до 17 процентов).

Россияне изучают семейную историю по нескольким направлениям: поиск сведений в архивах и мемориальных базах, составление генеалогического древа, исследование происхождения с помощью ДНК-тестов. По информации Yota, с начала года лидерами по объему трафика стали портал архивных документов «Память народа» (31,4 процента) и сервис для построения семейного древа Familio (32,4 процента). На долю платформ ДНК-исследований приходится около 10 процентов общего трафика генеалогических ресурсов.

При этом аналитики зафиксировали взрывной рост интереса именно к ДНК-генеалогии. Если с января по май прошлого года пользователи чаще обращались к архивам и сервисам для построения древа, то в 2026 году ситуация изменилась. В марте доля крупнейших ресурсов, занимающихся ДНК-тестами, увеличилась более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го.

В топ-3 городов по интересу к генеалогическим сервисам вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. В десятку лидеров также попали Казань, Уфа, Астрахань, Омск, Самара, Екатеринбург и Хабаровск.