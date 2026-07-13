В Москве более 30 тысяч взрослых изучают китайский язык, и главный двигатель этого интереса — карьера. Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования Президентской академии Мария Суворова в беседе с Агентством городских новостей « Москва » отметила, что китайский все чаще воспринимается как конкурентное преимущество в торговле, логистике, промышленности и международном бизнесе.

По ее оценке, около 15–18 тысяч москвичей осваивают язык в языковых школах, еще 8–10 тысяч — на онлайн-платформах, а 3–4 тысячи — по вузовским программам дополнительного образования. Китайский перестает быть нишевым: активнее всего за парты садятся школьники 11–13 лет, причем девочки проявляют к языкам больший интерес в целом. Среди взрослых, изучающих деловой китайский, заметно больше мужчин, тогда как ради путешествий, культуры и личного роста чаще приходят женщины. Суворова прогнозирует, что рост интереса сохранится благодаря расширению экономических связей с КНР, туризму и устойчивому вниманию к китайской культуре, а Москва останется лидером по распространению языка за счет концентрации бизнеса и развитой инфраструктуры.