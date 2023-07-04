«Мужик хотя бы попытался»: пьяный белорус напал на «солдата гитлеровской армии»

Пожилой мужчина в Могилеве напал на актера, который играл роль фашиста во время реконструкции боя 1941 года, сообщает Mash.

Мероприятие было приурочено ко Дню независимости Белоруссии. Нетрезвый мужчина агрессивно напал на «фашистского захватчика». По иронии спасать коллегу по цеху стал актер, который был в образе бойца НКВД.

Все это происходило под хохот зрителей, однако организаторам было не до смеха: они обратились в правоохранительные органы с требованием наказать дебошира.

«Так вот для чего нужны все эти реконструкции! Дед классно время провел»; «Гость из будущего. Все же представляли, что убили бы Гитлера, если бы была машина времени. Так вот мужик хотя бы попытался»; «Старая гвардия. Здоровья мужику и не болеть завтра утром», — посмеялись россияне в Сети.

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