Музыкальная и художественная школы в Дубне переедут на время капитального ремонта

Творческие учреждения дополнительного образования на улице Флерова в Дубне на год перенесут для обучения в новое место в связи с капитальным ремонтом. Об этом заявил глава округа Максим Тихомиров.

Школы не перестанут вести занятия для учеников на фоне масштабного ремонта. Для детей и преподавателей определят новые временные локации, где в этот учебный год продолжится образовательный процесс. Переезд начнется в грядущем октябре.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Для нас это очень важно. Мы знаем, сколько детей здесь занимается. Посещая достаточно часто эту школу, могу сказать, что дети по-настоящему все одаренные. Они достойны нового современного здания», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В планах провести действительно большие обновления. В здании полностью заменят инженерные сети, поставят новое освещение, водопроводы, отопление и системы канализации. Также преобразят не менее 32 кабинетов для двух направлений, оборудуют помещения для руководства.

Отметим, что после ремонта художественное и музыкальное учреждения объединятся в одну Городскую школу искусств. Детям и педагогам будет приятно начать следующий учебный год в любимом месте, которое приобретет обновленный вид и будет функционировать как общее творческое пространство.