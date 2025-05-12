Музыкальный фестиваль «Песни на грузовиках» порадовал жителей Павлово-Посадского округа

В этом году жители Электрогорска, расположенного в Павлово-Посадском округе, стали свидетелями уникального события – дворовых концертов музыкального проекта «Песни на грузовиках».

Команда творческой студии C’est La Vie провела целый день, даря жителям крупных дворов незабываемые музыкальные впечатления. Артисты, перемещаясь между остановками на специально подготовленных грузовиках, создавали атмосферу настоящего праздника прямо во дворах домов. Столпы жителей смогли насладиться выступлениями, не покидая своих жилищ – из окон и с балконов раздавались восторженные аплодисменты.

В этом сезоне концерты приобрели новый формат: в программу добавили живые инструменты, что значительно обогатило звучание и разнообразило репертуар. Музыканты и артисты на протяжении девяти-десяти часов подряд исполняли известные композиции, наполняя город атмосферой тепла и позитива. Вклад каждого члена команды – от артистов и музыкантов до инженеров и водителей – обеспечил высокий уровень организации, качественный звук и искреннее праздничное настроение.

Идея проекта «Песни на грузовиках» возникла в марте 2020 года, когда из-за ограничений, связанных с пандемией, все общественные мероприятия были отменены. Чтобы не лишать жителей возможности радоваться музыке, творческая студия начала проводить дворовые выступления, строго соблюдая меры предосторожности. За пять лет эта необычная инициатива стала приятной традицией для Электрогорска, собрав огромную армию благодарных поклонников.