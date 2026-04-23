Музыкальный фестиваль «ТопФест» пройдет в России

Музыкальный фестиваль «ТопФест» пройдет в 2026 году в России. Организатором проекта выступает АНО «Институт поддержки детского блогинга» - федеральная площадка развития медиаграмотности и творческого потенциала детей в цифровой среде. Проект реализуется при поддержке компании «Иннопрактика».

В 2026 году ключевым событием фестиваля станет концерт 12 июня, который пройдет в БСА Лужники. Проект объединяет самых востребованных у молодежи блогеров и артистов, таких как Марьяна Локель, Настя Кош, POLI, Gazan, SteshOK и других. Совокупная аудитория участников превышает 50 миллионов подписчиков.

«ТопФест» — это не просто концерт, а современный инструмент молодежной политики, который позволяет вести прямой, позитивный диалог с детьми и молодежью на близком ей языке цифровой культуры, а также способствует формированию общей ценностной рамки между детьми и родителями через совместное участие в событии.