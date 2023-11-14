Музыкальный продюсер объяснила, почему ее сын похож на Киркорова

Напомним, ранее мы уже писали о том, что поп-короля заподозрили в романе с Татьяной Тур. А у прекрасной блондинки, к слову, есть не менее очаровательный сын. Как оказалось, многие видят сходства во внешности между мальчиком и Киркоровым.

Татьяна Тур часто появляется на светских мероприятиях с Филиппом Бедросовичем. Даже если парочка пришла порознь, то спустя время они оказываются вместе. И недавний выход Татьяны Тур на гламурной премии заставил журналистов поинтересоваться, почему ее сын так похож на короля российской эстрады.

Как пишет издание «Утро.ру», ссылаясь на ответ музыкального продюсера, они с Филиппом Киркоровым просто очень любят красоту. И когда человек окружает себя ею, то дети у него тоже рождаются красивыми. О личной жизни Татьяна Тур решила промолчать.