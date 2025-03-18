Музыкальный вечер в Павловском Посаде: юные пианисты исполнили произведения Роберта Шумана
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. (Анна Суница)]
В Павлово-Посадской детской музыкальной школе состоялся концерт, на котором выступили учащиеся фортепианного отдела.
Юные пианисты исполнили произведения выдающегося немецкого композитора-романтика 19 века Роберта Шумана. Между выступлениями руководитель проекта Ольга Мишина и ее харизматичная соведущая делились с аудиторией увлекательными подробностями из жизни великого музыканта.
Гости мероприятия узнали много фактов из жизни пианиста, который руководствовался некоторыми художественными принципами. О них подробно рассказано в произведении «Жизненные правила для музыкантов». Заповеди вдохновили и юных участников мероприятия. Им удалось исполнить легендарные композиции эмоционально, душевно и искренне.
В зале прозвучали короткие пьесы и сложные произведения. Каждый учащийся фортепианного отдела отлично справился с поставленным заданием — сумел передать зрителям смысл, заложенный в произведения Робертом Шуманом. Атмосферу мероприятия гости назвали волшебной. Каждый пианист показал свое понимание музыкальных фраз.