Музыкальный вечер в Павловском Посаде: юные пианисты исполнили произведения Роберта Шумана

Юные пианисты исполнили произведения выдающегося немецкого композитора-романтика 19 века Роберта Шумана. Между выступлениями руководитель проекта Ольга Мишина и ее харизматичная соведущая делились с аудиторией увлекательными подробностями из жизни великого музыканта.

Гости мероприятия узнали много фактов из жизни пианиста, который руководствовался некоторыми художественными принципами. О них подробно рассказано в произведении «Жизненные правила для музыкантов». Заповеди вдохновили и юных участников мероприятия. Им удалось исполнить легендарные композиции эмоционально, душевно и искренне.

В зале прозвучали короткие пьесы и сложные произведения. Каждый учащийся фортепианного отдела отлично справился с поставленным заданием — сумел передать зрителям смысл, заложенный в произведения Робертом Шуманом. Атмосферу мероприятия гости назвали волшебной. Каждый пианист показал свое понимание музыкальных фраз.