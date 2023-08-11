Музыкант обвинил Валю Карнавал в воровстве идеи для клипов

Как сообщает портал «Дни.ру» , певица собирается выпустить музыкальный сериал. В ее клипах сюжет будет перетекать от ролика к ролику. Однако над похожей идеей уже работает рэпер Аш 23.

В подкасте Филиппа Киркорова под названием «You want a scandal now?» Карнавал рассказала, что хочет выпустить целую трилогию музыкальных роликов, которые будут включены в мини-альбом. Такое заявление она сделала совсем недавно – девятого августа.

Но Аш 23 решил напомнить, что эта идея родилась в его голове раньше, еще в конце июля. По словам артиста, он планирует опубликовать 8 треков, которые будут связаны между собой. А работу над данным проектом рэпер начал в мае. И он хочет быть уверен, что каждый знает о том, кому на самом деле принадлежит эта идея – ему самому.