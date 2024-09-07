МВД: дело арестованного преподавателя Бауманки связано не с украинскими песнями

МВД России уточнило РИА Новости детали уголовного дела о разжигании ненависти, фигурантом которого стал преподаватель МГТУ имени Н.Э. Баумана Александр Нестеренко.

Правоохранители подтвердили, что дело в отношении Нестеренко действительно возбудили из-за публикации в соцсети. Однако это связано не конкретно с песней на украинском языке, а с видео, которое преподаватель разместил к ролику.

«Нестеренко опубликовал в соцсети "ВКонтакте" видео к песне, в которой содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц», — уточнил собеседник агентства из МВД.

Напомним, что доцентМГТУ имени Н.Э. Баумана Александра Нестеренко был задержан в Москве. Его арестовали, обвинив в разжигании ненависти, побуждающих к совершению насильственных действий в отношении русских людей.

Ранее сообщалось, что профессора Нестеренко отправили в СИЗО.