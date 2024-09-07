В Москве доцента МГТУ им. Баумана отправили в СИЗО из-за украинских песен

Чертановский суд Москвы арестовал преподавателя МГТУ им. Н. Э. Баумана, члена одной из участковых избирательных комиссий. Он обвиняется в разжигании ненависти из-за антироссийских песен, пишет ТАСС.

Суд пошел навстречу следствию при выборе меры пресечения Нестеренко А. Н., преподавателя МГТУ им. Н. Э. Баумана. Его обвинили в возбуждении ненависти из-за песен на украинском языке. Пять композиций были опубликованы на его личной странице во «ВКонтакте».

СК считает, что в песнях содержится информация по совершению насильственных действий в отношении русских. Это расценили как возбуждение ненависти по национальному признаку. Силовики пришли к преподавателю за пять дней до выборов.

Нестеренко — доцент кафедры философии вуза МГТУ. За время деятельности публиковал книги об Александре Невском. Является членом участковой комиссии №1423 района Люблино от партии «Яблоко».

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