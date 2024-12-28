Россиян предупредили о распространенных мошеннических схемах в преддверии Нового года
Мошенники придумали четыре новогодних схемы обмана россиян
Фото: [unsplash.com]
Аферисты нашли новые способы обмана россиян на новогодние праздники. Есть как минимум четыре ловушки, на которые легко попасться. Об этом сообщают Тульские известия.
Перед праздниками многие люди находятся под вдохновением, готовы совершать импульсивные покупки и верят в чудеса. Таким воодушевляющим настроем умело пользуются мошенники, предлагаю новогодние выплаты, скидки, бонусы и другие заманчивые предложения.
Часто злоумышленники просят установить «официальное приложение», где нужно указать личные данные для «получения праздничных средств». Однако вместо этого аферисты получают данные граждан, которые в дальнейшем используют для переводов. При этом мошенники по приложению могут получить также доступ к смартфону жертвы. В итоге под угрозой не только банковские карты, но и учетные записи соцсетей.
Второй распространенной новогодней схемой стали предложения о фальшивых скидках и распродажах. Для этого обманщики создают фейковые сайты известных компаний.
Фейковые поздравительные ссылки также попали в топ популярных обманов. Яркие новогодние открытки или видео высылают через мессенджеры, но на деле нажимая на них, человек переходит на вредоносный сайт.
Четвертая схема вновь связана с установкой приложения с вредоносным ПО. Заманивают граждан праздничными обоями, чек-листами, промокодами. В этом случае доверчивые россияне сами могут дать доступ к камере, микрофону и банковским данным.
Россиянам рекомендовали никогда не переходить по подозрительным ссылкам, особенно, если с ними связывается незнакомый номер.
Ранее сообщалось, что в Госдуме анонсировали закон, защищающий россиян от «благотворительных» мошенников.