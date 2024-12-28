Россиян предупредили о распространенных мошеннических схемах в преддверии Нового года

Аферисты нашли новые способы обмана россиян на новогодние праздники. Есть как минимум четыре ловушки, на которые легко попасться. Об этом сообщают Тульские известия .

Перед праздниками многие люди находятся под вдохновением, готовы совершать импульсивные покупки и верят в чудеса. Таким воодушевляющим настроем умело пользуются мошенники, предлагаю новогодние выплаты, скидки, бонусы и другие заманчивые предложения.

Часто злоумышленники просят установить «официальное приложение», где нужно указать личные данные для «получения праздничных средств». Однако вместо этого аферисты получают данные граждан, которые в дальнейшем используют для переводов. При этом мошенники по приложению могут получить также доступ к смартфону жертвы. В итоге под угрозой не только банковские карты, но и учетные записи соцсетей.

Второй распространенной новогодней схемой стали предложения о фальшивых скидках и распродажах. Для этого обманщики создают фейковые сайты известных компаний.

Фейковые поздравительные ссылки также попали в топ популярных обманов. Яркие новогодние открытки или видео высылают через мессенджеры, но на деле нажимая на них, человек переходит на вредоносный сайт.

Четвертая схема вновь связана с установкой приложения с вредоносным ПО. Заманивают граждан праздничными обоями, чек-листами, промокодами. В этом случае доверчивые россияне сами могут дать доступ к камере, микрофону и банковским данным.

Россиянам рекомендовали никогда не переходить по подозрительным ссылкам, особенно, если с ними связывается незнакомый номер.

Ранее сообщалось, что в Госдуме анонсировали закон, защищающий россиян от «благотворительных» мошенников.