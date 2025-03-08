МВД объявило в повторный розыск иноагента Аскерова из «Что? Где? Когда?»

Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило о возобновлении розыска Ровшана Аскерова*, бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Аскеров* ранее включен в список иностранных агентов, экстремистов и террористов, составленный Министерством юстиции Российской Федерации. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МВД.

Аскерова* подозревают в оправдании нацистских идей.

«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался <…> без меры пресечения», — говорится в карточке из базы розыска.

Ранее сообщалось, что у бывшего игрока клуба «„Что? Где? Когда?“ и иноагента Ровшана Аскерова* в России арестовали все счета. Он не заплатил три штрафа по административным делам, в итоге у него образовалась задолженность в общей сложности на 130 тыс. руб. В отношении экс-знатока ведется уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов