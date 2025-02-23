Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тыс рублей, его счета блокированы

Бывший участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров имеет задолженность в размере 130 тысяч рублей перед российскими кредиторами, согласно информации, полученной от РИА Новости.

Итак, Аскеров имеет задолженность в размере 130 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.

В Савеловском районном суде трижды рассматривали дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства об иностранных агентах:

в сентябре 2023 года — штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент»;

в августе того же года — штраф в размере 40 тысяч рублей за непредоставление отчёта в уполномоченный орган;

в январе 2022 года — штраф в размере 50 тысяч рублей за повторное нарушение.

По информации, полученной от источника, в России были приняты меры по блокировке счетов Асерова.

«На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности», — поведал собеседник агентства

В то же время в отношении Аскерова* ведётся уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Следственный комитет установил, что он разместил в социальной сети ложную информацию, которая оскорбляет и порочит память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* объявлен в розыск, его местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что Минюст внес в перечень иноагентов ряд журналистов и авторов крупных проектов.

* — иноагент, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга