Иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тыс рублей, его счета блокированы
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Бывший участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров имеет задолженность в размере 130 тысяч рублей перед российскими кредиторами, согласно информации, полученной от РИА Новости.
Итак, Аскеров имеет задолженность в размере 130 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено три исполнительных производства, последнее из которых — в начале февраля.
В Савеловском районном суде трижды рассматривали дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства об иностранных агентах:
в сентябре 2023 года — штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент»;
в августе того же года — штраф в размере 40 тысяч рублей за непредоставление отчёта в уполномоченный орган;
в январе 2022 года — штраф в размере 50 тысяч рублей за повторное нарушение.
По информации, полученной от источника, в России были приняты меры по блокировке счетов Асерова.
«На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности», — поведал собеседник агентства
В то же время в отношении Аскерова* ведётся уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Следственный комитет установил, что он разместил в социальной сети ложную информацию, которая оскорбляет и порочит память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* объявлен в розыск, его местонахождение неизвестно.
Ранее сообщалось, что Минюст внес в перечень иноагентов ряд журналистов и авторов крупных проектов.
* — иноагент, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга