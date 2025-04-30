МВД объявило в розыск главреда телеканала «Дождь» Тихона Дзядко
РИА Новости: МВД объявило в розыск главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко
Фото: [youtube.com/TV2media]
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Об этом стало известно РИА Новости.
В официальных документах не уточняется конкретная статья Уголовного кодекса (УК) РФ, по которой разыскивается журналист.
В 2023 году Генеральная прокуратура (ГП) РФ признала деятельность структур телеканала «Дождь» нежелательной на территории страны. Речь идет о редакциях SIA TV Rain* в Латвии и TVR Studios B.V.* в Нидерландах.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничил доступ к сайтам телеканалов, а также к страницам в социальных сетях российского ООО «Телеканал Дождь»*.
Ведомство отмечало, что такие меры были введены из-за систематических нарушений законодательства о средствах массовой информации (СМИ) и вопросах, связанных с информационной деятельностью.
Министерство юстиции РФ признало Дзядко иностранным агентом в октябре 2022 года. С 2019 года является главредом «Дождя».
Ранее сообщалось, что бизнес-коуча Инну Тлиашинову объявили в розыск по делу о неуплате налогов на 431 млн рублей.
**Минюстом РФ признаны иностранными агентами.
*СМИ, признанные иностранным агентом.