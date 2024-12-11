МВД: житель Петербурга задержан за «минирование» Ленинградской АЭС

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали гражданина, который ранее сообщил о предполагаемой угрозе промышленному объекту, расположенному в Ленинградской области. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по региону.

По информации, предоставленной правоохранительными органами, в воскресенье в полицию поступило сообщение о предполагаемой угрозе промышленному объекту, расположенному в городе Сосновый Бор Ленинградской области. В ходе проверки не было обнаружено никаких опасных для жизни и здоровья граждан предметов.

Сотрудники полиции установили, что о мнимой угрозе сообщил ранее судимый 50-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина был задержан.

«Мужчина из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложную информацию об угрозе объекту. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — говорится в сообщении.

После задержания несостоявшийся «минер» признался в содеянном, рассказал о своем поступке и попросил прощения.