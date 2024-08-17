МВД показало кадры уничтожения разу двух ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Минобороны России проинформировало об ликвидации вражеских позиций ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Сообщается, что ракетный удар после донесений данных разведки был нанесен расчетом «Искандер-М».

Отмечается, что позиция одного дивизиона ЗРК Patriot была зафиксирована в районе населенного пункта Желобок в Днепропетровской области. Другой был замечен в Любимовке неподалеку.

«Средствами разведки была вскрыта позиция дивизиона ЗРК „Patriot“ в районе н. п. Любимовка Днепропетровской области. По разведанной позиции нанесен ракетный удар расчетом ОТРК „Искандер-М“. В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК „Patriot“ и радиолокационная станция „AN/MPQ-65“», — сообщили в Минобороны.

В качестве подтверждения уничтожения вражеских расчетов ПВО российское оборонное ведомство выложило соответствующий ролик, как все происходило. К настоящему времени украинская сторона данные потери дорогостоящей военной техники, поставляемой Западом Киеву, не признала.