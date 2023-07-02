МВД Польши поставят 500 сотрудников полиции для защиты границы с Белоруссией

Польские власти приняли решение усилить свою безопасность. Таким образом, местные полицейские отправятся на границу с соседним государством – Белоруссией. Новостью поделились в RT

Мариуш Каминьский, возглавляя Министерство внутренних дел Польши, выдвинул заявление о мерах усиления «наших сил» (прим. – Польских). Для этой цели на границу с Белоруссией будут направлены 500 полицейских. Все из-за того, что там развернулась довольно напряженная ситуация.

Ранее стало известно, что Матеуш Моравецкий, являясь премьер-министром Польши, сообщал о просьбе государства, направленной в НАТО. Согласно ей, Североатлантический альянс должен разместить на территории Польского государства ядерное оружие из Америки. Данная мера послужила бы ответным действием на тактическое ядерное оружие в Белоруссии, полученное от Российской Федерации.

Как заявил политолог и военный эксперт Иван Коновалов, власти Польши способны пойти на любую «пакость» в отношении России.