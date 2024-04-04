МВД поможет уехавшему из Латвии инвалиду, которого собирались депортировать из России

Представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что гражданина Латвии Александра Дмитриева не будут депортировать с территории страны на родину. Напротив, мужчине постараются помочь получить ВНЖ в ускоренном порядке.

Изначально об истории Дмитриева стало известно Mash. Мужчина во время СССР остался жить в Латвии. Однако существовать в стране без знания государственного языка в нынешних реалиях он не может. Изучение осложняет инвалидность: Дмитриев не слышит без аппарата, а также ослеп на один глаз. Он решил, что может попытать удачи в Москве и переехать к сыну.

Планы пенсионер стал реализовывать после начала СВО. В Латвии, как полагают, знали о намерениях гражданина и «поправили» его фамилию в паспорте. Дмитриев стал Димитриевсом. Из-за этого в МФЦ не имели права выдавать ВНЖ, так как фамилия сына и отца разная. Мужчину могли депортировать.

«Сотрудники территориального подразделения по вопросам миграции уже связались с семьей Александра Ивановича. Завтра у него будут приняты документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие», — написала Волк.

Напомним, что власти Латвии собираются устроить «чистку» проживающих граждан России, которые не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку. У них было время до 31 декабря: после этого срока людей запишут в нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что украинские пленные в некоторых случаях просят выдать им гражданство России.