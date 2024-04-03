Алаудинов: украинские пленные иногда просят российское гражданство

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал РИА Новости , что некоторые пленные ВСУ не просто переходят на сторону ВС РФ, но и просят предоставить им российское гражданство.

Недавно так поступил уроженец Донбасса Валерий Шевченко. В прошлом году он добровольно сдался в плен, объяснив свой поступок нежеланием воевать на стороне Украины. С просьбой остаться в России он обратился лично к президенту Владимиру Путину. Шевченко уже получил паспорт.

«У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации», — рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Спикер акцентировал внимание, что Армия России уважает население Украины. Нет агрессии или ненависти к украинской национальности. Если человек добровольно хочет сдать оружие, чтобы выжить, военные РФ всегда его примут.

«Мы не имеем ничего против конкретно лиц украинской национальности, против народа Украины. Не воюем за какой-то клочок земли, в данном случае мы показываем свой настрой в отношении тех людей, которые готовы сложить оружие и сдаться в плен, для того чтобы остаться живыми», — отметил собеседник агентства.

Напомним, согласно законодательству РФ гражданин впервые получает паспорт при достижении 14 лет. После освобождения некоторых украинских городов жителям разрешили получать государственный документ по упрощенной схеме. После трагических событий в «Крокус Сити Холле» стал актуальным вопрос проживания иностранных жителей на территории РФ. В ГД предложили проверить законность паспортов, выданных за последние 10 лет.

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