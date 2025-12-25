МВД предупредило водителей о «новогодней» ловушке с правами

По информации пресс-службы ведомства, опубликованной РИА Новости, таким гражданам рекомендуется позаботиться о получении нового документа заблаговременно.

Эта рекомендация связана с особым правилом, действующим с 2022 года. Согласно постановлению правительства, срок действия прав, истекающих в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025 года, автоматически продлевается на три года. Однако в МВД подчеркивают важный нюанс: если дата окончания срока выпадает на официальный нерабочий праздничный день, водителю не стоит полагаться на автоматическое продление. Во избежание проблем необходимо успеть оформить новые права до наступления праздников.

Таким образом, если в удостоверении указана дата окончания, которая приходится, например, на 1-8 января 2025 года, замена документа становится безотлагательной задачей.

