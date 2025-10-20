МВД: Признаками мошенников на сайтах знакомств являются идеальные анкеты и отказ от встреч

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в интервью ТАСС предупредила о признаках мошенников на сайтах знакомств. Среди них — отказ от личных встреч даже при длительном виртуальном общении и чрезмерно идеализированные анкеты.

Она перечислила индикаторы, которые помогут без труда выявить мошенника.

«Настойчивые просьбы о переводе денег или помощи в кратчайшие сроки, отказ от личных встреч при длительном общении, постоянные "уважительные" отговорки», — подчеркнула она.

Представитель МВД подчеркнула, что анкеты и фотографии, выглядящие чрезмерно идеализированными, также могут свидетельствовать о том, что человек общается на сайте знакомств с мошенником.

Ранее МВД предупредило о похожих схемах с фейковыми объявлениями о компенсациях через «Госуслуги». Пользователей направляют на поддельные страницы, где под видом получения выплат требуют ввести логин и пароль от личного кабинета. В ведомстве призвали не переходить по неизвестным ссылкам и проверять адрес сайта перед вводом данных.