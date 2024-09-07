МВД раскрыло самые частые ошибки россиян при сдаче экзамена на права

Чаще всего при сдаче на водительское удостоверение экзаменуемые автолюбители нарушают разметку и не включают поворотник. На это указали в беседе с РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

Также во время сдачи вождения потенциальные водители грешат требованиями дорожной разметки или не уступают дорогу пешеходу.

«При сдаче практического экзамена мониторинг допущенных ошибок кандидатов в водители показал, что к наиболее частым отнесены: нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество», — посетовали в министерстве.

Также в печальном списке наиболее часто совершаемых экзаменуемыми ошибок поворот на 90 градусов во время парковки машины, а также отсутствие грамотной парковки при движении задним ходом параллельно тротуару, добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что российское МВД утвердило требования по хранению и использованию автомобильных аптечек. В частности, согласно проекту приказа ведомства, автомобильная аптечка должна размещаться в месте с быстрым и, главное, беспрепятственным к ней доступом.