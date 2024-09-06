МВД утвердило требования по хранению и использованию автомобильных аптечек

Министерство внутренних дел России на портале проектов нормативных актов опубликовало уже утвержденный документ, в котором содержатся обновленные требования по хранению, а также использованию аптечек в легковых и грузовых автомобилях, а также в ином автотранспорте.

В частности, согласно проекту приказа ведомства, автомобильная аптечка должна размещаться в месте с быстрым и, главное, беспрепятственным к ней доступом.

«В то же время аптечка не должна становиться источником помех в управлении транспортным средством», — приводится в своде требований МВД.

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