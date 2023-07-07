МВД России начнет проверять россиян, решивших отказаться от гражданства Украины

«Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности», — говорится в тексте указа, который опубликован на официальном портале правовой информации.