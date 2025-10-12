МВД России разработало меры для помощи россиянам, депортированным из Латвии

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своём Телеграм-канале о том, что российские власти разработали комплекс мер для помощи россиянам, депортированным из Латвии из-за недостаточного владения латышским языком.

По информации издания Politico, латвийские власти уведомили 841 гражданина России о необходимости покинуть страну до 13 октября. Это связано с тем, что они не смогли подтвердить владение латышским языком и не предоставили вовремя документы о продлении вида на жительство.

«МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — написала Волк.

Помимо этого, по прибытии в Россию всем депортированным российским гражданам будет предоставлена всесторонняя поддержка.