МВД России заявило о росте числа желающих получить гражданство РФ среди европейцев

В Министерстве внутренних дел России зафиксировали устойчивый рост числа граждан европейских государств, желающих оформить российское гражданство. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров в кулуарах Международного форума по безопасности в Подмосковье.

Представитель ведомства подтвердил, что интерес со стороны европейцев действительно увеличивается. Он пояснил, что в стране действуют специальные программы и выполняются соответствующие президентские указы, направленные на поддержку иностранцев, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Кроме того, по его словам, государство содействует переселению в РФ граждан, представляющих интерес для страны.