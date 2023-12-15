МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла (мирское имя – Владимир Гундяев), сообщается на сайте ведомства.

Украина обвиняет главу Русской православной церкви в посягательстве на территориальную целостность страны.

На сайте указывается, что в случае задержания патриарх будет помещен под стражу.

В начале ноября Служба безопасности Украины заявила, что священнослужитель распространяет «нарративы Кремля», а также благословляет русское воинство на войну с Украиной.