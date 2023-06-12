МВД: в более, чем 20 сербских районах и городах введен режим ЧС в связи с разливом рек и мощными дождями
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Министерство внутренних дел республики заявило, что в 26 сербских районах и городах ввели режим чрезвычайной ситуации. Все из-за того, что на территории Сербии наблюдаются сильные дожди, а также значительно разливаются реки.
В Сомборе, Ягодине и других городах водой были затоплены множество жилых зданий и дворов. В это же число вошли Крагуевац и Крушевац. Затопление связано с обильными осадками, о чем сообщает ведомство.
Порядка шестидесяти двух человек эвакуировали с конца мая текущего года. Как сообщают в RT, также режим ЧС, приобретший муниципальный характер, был введен в Приморском крае в Пограничном районе. В ходе беседы с изданием Анатолий Цыганко поделился о том, какую погоду ожидать в выходные столице.