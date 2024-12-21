МВД: задержанным в аэропорту замминистра просвещения оказался уволенный Денис Грибов

Задержанным за мошенничество в одном из столичных аэропортов вечером в субботу, 21 декабря, экс-замминистра просвещения РФ является Денис Грибов, уволенный с должности в этом году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «МВД-медиа».

Сообщается, что в задержании бывшего чиновника в одном из аэропортов Москвы, который находится в розыске по делу о хищении бюджетных средств, принимали участие во взаимодействии с ФСБ России сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно со столичным главком МВД.

«Задержанным является Денис Грибов. Он был снят с должности в августе 2024 года и бежал из страны. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По прилете из-за границы мужчина был задержан, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, задержанный Грибов совместно с бывшим проректором подведомственного Министерству просвещения института похитили бюджетные средства в размере свыше 54 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан разыскиваемый экс-замминистра просвещения РФ, похитивший миллионы из госбюджета.